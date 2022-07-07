СМИ сообщают о массовом исходе из ПДС: ряды формирования покидают 68 человек

СМИ сообщают о массовом исходе из ПДС: ряды формирования покидают 68 человек

Раскол в партии власти в Сынжерейском районе. 68 членов ПДС объявили, что покидают ряды формирования. В публичной декларации они сообщили, что отказываются от членства в партии “Действие и солидарность” и о фактической ликвидации местных организаций ПДС в сёлах Пепень, Александрень, Дрэгэнешть, Биличений Ной, Куболта и Кишкэрень. 

Авторы заявления пожаловались на депутата Георге Икима, бывшего охранника Майи Санду, и отметили, что, прикрываясь именем президента, он стал “решалой” в Сынжерейском районе и угрожает руководителям различных ведомств, сообщает politik.md.

Руководство ПДС пока не прокомментировало решение бывших коллег.

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