СМИ: Служба госохраны использует поддельные автомобильные номера, в том числе для слежки за оппонентами Санду

СМИ: Служба госохраны использует поддельные автомобильные номера, в том числе для слежки за оппонентами Санду

Более 20 сотрудников Службы государственной охраны сопровождали Майю Санду во время её вчерашнего визита в Каушанский район. В кортеж вошли 10 автомобилей, из которых как минимум 7, как пишет Telegraph.md, были с фальшивыми номерами.  

Как отмечает портал, ссылаясь на свои источники, по указанию Майи Санду и руководства СГУ сотрудники Службы следят за многими политиками. Для этого используются машины, на которых 2-3 раза в неделю меняют номера – на несуществующие.

МВД и СГУ пока не прокомментировали данную информацию.

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