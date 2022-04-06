СМИ: СИБ будет решать, что можно читать гражданам в интернете, а что нет

0

Правящая партия подвергает интернет цензуре. ПДС зарегистрировала законодательную инициативу о наделении Службы информации и безопасности новыми полномочиями.

В частности, СИБ сможет блокировать сайты или даже информацию, распространяемую в социальных сетях, если сочтёт их «угрозой информационной безопасности». Соответствующие изменения предусмотрены в разработанном ПДС законопроекте, пишет actualitati.md.

Другое положение заключается в том, что поставщики онлайн-контента обязаны по запросу СИБ прекратить передачу в сети электронной связи или сохранить контент, удалив его из источника, если этот контент способствует распространению дезинформации/информации, влияющей на информационную безопасность.

Под информацией, влияющей на общественное информационное пространство, понимается информация, «враждебная демократическим ценностям и процессам», которая ставит под угрозу «общественные блага, демократический режим, национальную безопасность, социальную сплоченность, общественную безопасность, здоровье населения, экологический баланс».

Ранее мы сообщали, что за распространение ложных, на взгляд властей, новостей граждан будут штрафовать.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.