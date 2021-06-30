СМИ: Санду потребовала остановить авиасообщение с Россией

СМИ: Санду потребовала остановить авиасообщение с Россией

Майя Санду настаивает на приостановлении авиасообщения с Российской Федерацией. Об этом, ссылаясь на свои источники в президентуре, пишет telegraph.md. Портал отмечает, что Санду уже провела несколько встреч по данному вопросу на этой неделе. 

Официальная причина – негативная пандемическая ситуация в РФ, а неофициальная, по данным источника, связана с предстоящими парламентскими выборами. Санду считает, что для голосования 11 июля в страну могут вернуться несколько тысяч граждан Молдовы, традиционно голосующих за левые силы.

В президентуре данные сведения пока не прокомментировали.

Фото источника

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