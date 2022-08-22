СМИ: Расходы на президентуру в этом году вырастут ещё на 228 тысяч леев

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В этом году бюджет президентуры увеличится ещё на 228 тысяч леев. Итоговая сумма составит 34,24 млн леев. Об этом сообщает Телеграм-канал INDEX со ссылкой на проект поправок в госбюджет на 2022 год.

При этом, как отмечает источник, расходы на здравоохранение предлагается урезать на 897,7 млн леев, а на охрану окружающей среды – на 101 млн леев.

Документ будет рассмотрен на заседании правительства в эту среду.

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