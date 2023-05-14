СМИ: Простой газ из России Молдова импортировала по 913 долларов, особенный газ из США – по 7047 долларов

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В 2022 году Молдова импортировала природный газ из 22 стран его происхождения на сумму (стоимость импорта) 850,5 миллиона долларов, итого 936,7 миллиона кубов по средней цене 908 долларов. То есть по 17,2 лея за куб. Доля объёма импорта газа Молдовой по отношению к импорту газа странами ЕС – всего лишь 0,24 процента.



Основные страны по происхождению импортируемого в Молдову природного газа:



Россия – 704,4 миллиона долларов, 82,8 процента от всего импорта, 771 миллионов кубов, по средней импортной цене 913 долларов за 1000 кубов.



Греция – 94,9 миллионов долларов, 10,8 процента от всего импорта, 84,4 миллиона кубов, по средней импортной цене 1089 долларов за 1000 кубов.



Румыния – 27,7 миллиона долларов,3,3 процента от всего импорта, 44,9 миллиона кубов, по средней импортной цене 616 долларов за 1000 кубов.



И если по странам происхождения импортного газа действительно достигнута некая диверсификация, то основной поставщик всё же Россия (“Газпром”).



Из остальных стран, откуда к нам поступил в прошлом году газ, следует особо выделить США. Стоимость импорта – 281,9 тысячи долларов, 33,1 тысячи кубов по импортной цене 7047 долларов за 1000 кубов или по 133,2 лея за куб некоего особенного газа для маленькой страны с большим сердцем, как назвал нас недавно посол США в РМ Кент Логсдон, пишет vedomosti.md.



Согласно официальной информации на портале ООН, Молдова в прошлом году экспортировала природный газ на Украину на сумму 8,6 миллиона долларов, всего 10,6 миллиона кубов по средней экспортной цене 815 долларов. Вполне вероятно, что это не экспорт, а просто Киеву было дозволено пользоваться складируемым молдавским газом в подземных хранилищах Украины, отмечает источник.



2711 Moldova import 2022

$ % mil m3 % $/1000 Мир 850 495 607 100 936,7 100 908 1. Российская Федерация 704 351 937 82,8 771,4 82,4 913 2. Греция 91 929 352 10,8 84,4 9,0 1.089 3. Румыния 27 663 804 3,25 44,9 4,8 616 4. Казахстан 11 228 211 1,32 16,6 1,8 676 5. Египет 4 076 912 0,48 5,8 0,62 703 6. Словакия 3 662 272 0,43 4,2 0,45 872 7. Болгария 2 115 321 0,25 2,2 0,23 962 8. Алжир 1 396 869 0,16 1,9 0,20 735 9. Польша 1 248 749 0,15 1,6 0,17 780 10/ Нидерланды 1 054 610 0,12 1,3 0,14 811 11. Хорватия 675 039 0,08 1,0 0,11 675 12. Австрия 370 822 0,04 0,36 0,04 1.030 13. Италия 222 787 0,03 0,30 0,04 743 14. Тунис 115 037 0,01 0,16 0,02 719 15. Турция 45 795 0,04 1.145 16. США 281 870 0,03 0,04 7.047 17. Кыргызстан 22 012 0,03 734 18. Сирия 18 763 0,03 625 19. Украина 5 517 20. Республика Корея 8 106 21. Германия 1725 22. Другие страны 97

2711 Moldova export 2022

$ % mil m3 $/1000 Украина 8.602.617 100 10,55 815

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