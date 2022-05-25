СМИ: Прокурор, ведущий дело Додона, попадал в поле зрения НОН и дружит со Спыну

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Петр Ярмалюк, прокурор, ведущий расследование в отношении Игоря Додона, в феврале этого года попал в поле зрения Национального агентства по неподкупности (НОН). Инспекторы НОН должны установить, нарушал ли он режим несовместимости должности, поскольку он также был администратором общественного объединения «Молдавский Акрополь», пишет tv8.md.

СМИ также сообщают, что ранее Ярмалюк был членом Партии либералов-реформаторов и что он приближён к Андрею Спыну. 24 июля 2014 года Ярмалюк и Спыну участвовали в совместной пресс-конференции, на которой потребовали больше мест для молодёжи в парламенте страны.

В том же году Ярмалюк участвовал в парламентских выборах по спискам ПЛР, которая подписала соглашение о консолидации усилий с ДПМ Плахотнюка и ЛДПМ Филата.

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