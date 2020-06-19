СМИ показали “Монако по-Шоровски” (ФОТО)

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“Оргеев станет молдавским Монако”, – обещал Илан Шор. Однако истинное лицо оргеевского миража стало явным после прошедших в районе осадков. Проливные дожди полностью разрушили только что отремонтированные дороги.

На главной улице Василе Лупу, где сегодня прошло торжественное открытие отремонтированной дороги, еще утром велись работы. А всё потому, что за ночь асфальт размыло дождем. Как пишет telegraph.md, чтобы не отменять мероприятие, работники уложили новый асфальт прямо на лужи, отмечает источник.

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