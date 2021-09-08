СМИ: ПДС лжёт пенсионерам и путается в собственных заявлениях (ФОТО)

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В рамках предвыборной кампании представители ПДС обещали, что в стране не будет ни одной пенсии ниже 2000 леев. Однако теперь члены правительства и депутаты партии “Действие и солидарность” путаются в собственных заявлениях.

Так, 6 сентября правительство Гаврилицы пообещало, что пенсионеров ждёт самое большое повышение за последние 30 лет. На пресс-конференции премьер-министр вместе с министром труда Марчелом Спэтарь и депутатом ПДС Даном Перчуном объявили, что с 1 октября 2021 года все граждане, обладающие полным трудовым стажем, будут получать не менее 2000 леев пенсии. Те же, у кого неполный стаж, получат прибавку в размере около 390 леев, а по итогу их пенсия составит лишь около 1 600 леев.

Когда в ПДС поняли, что пенсии не получится увеличить всем, они удалили с сайта партии данную информацию, пишет sinteza.org.

Если точнее, в статье от 15 сентября 2020 года упоминалось о том, что во время брифинга для прессы тогдашний кандидат от ПДС на должность Президента РМ Майя Санду заявила, что повышение пенсий станет национальным приоритетом – «чтобы ни у одного пенсионера пенсия не была меньше 2000 леев». Теперь же при попытке открыть статью на сайте unpaspentru.md выводится ошибка 404: «Страница не найдена».

7 сентября 2021 года сразу несколько депутатов разместили на своих страницах в Facebook новость об обещанном ПДС увеличении пенсий, только на этот раз они продемонстрировали тотальное отсутствие межпартийной коммуникации.

Так, депутат Михай Попшой опубликовал фото с подписью, которая гласит, что 183 000 пенсионеров получат минимальную пенсию в размере 2000 леев, хотя в ходе избирательной кампании было обещано, что повышение затронет всех без исключений пенсионеров.

Спустя час Михай Попшой передумал: он удалил пост и опубликовал аналогичную фотографию, только уже с другими цифрами. Минимальная пенсия в 2000 леев для 183 тысяч пожилых граждан превратилась в пенсию в 2000 леев для 308 тысяч пенсионеров.

Журналисты попытались связаться с депутатом, чтобы получить объяснения по этому поводу, однако он не ответил.

Сегодня депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко напомнил представителям ПДС, что они обещали, что после их прихода к власти в стране не останется ни одной пенсии ниже 2000 леев.

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