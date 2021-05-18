СМИ обнаружили в списке ПДС ещё одного фигуранта уголовного дела

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На сей раз, как пишет sinteza.org, речь о председателе территориальной организации ПДС в Сороках Ионе Бабиче. Как отмечает источник, он проходит по уголовному делу, возбуждённому по факту изготовления, владения, сбыта или использования поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

За это деяние законодательство страны предусматривает штраф в размере до 650 условных единиц, от 150 до 200 часов общественных работ или до 2 лет лишения свободы. В ПДС данную информацию пока не прокомментировали.

Ранее этот же портал сообщал, что другой претендент на пост депутата, Петру Гандрабур, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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