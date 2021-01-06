СМИ обнаружили незадекларированную квартиру у депутата ПДС

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Депутат ПДС Раду Мариан опубликовал этим утром снимки из квартиры новостроя, недавно сданного в эксплуатацию на Телецентре. Как пишет realitatea.md, речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра. Стоимость метра при продаже жилья составляла 680 евро.

Таким образом, цена квартиры превышает 40 тысяч евро, констатирует источник.

Примечательно, что в декларации о доходах депутата ПДС не указано ни единого объекта недвижимости. Отвечая на вопрос по этому поводу, Раду Мариан заявлял, что своего жилья у него нет, и что он живёт в съёмной квартире.

Депутат ПДС опубликованную информацию пока не прокомментировал.

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