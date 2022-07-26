СМИ: Молдова рискует остаться без земли, на которой располагается Джурджулештский порт (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

0

Сомнительный законопроект, принятый в первом чтении 21 июля, настойчиво продвигается ЕБРР через депутатов ПДС Раду Мариана, Валентину Маник и Марину Морозову, сообщает actualitati.md со ссылкой на bani.md. Речь идёт об изменении закона о свободных экономических зонах. Им впервые в истории Республики Молдова предлагается право на уступку земли, на которой расположены постройки экономических агентов-резидентов.

В информационной записке к проекту Раду Мариана и его коллег отмечается, что изменения касаются всех свободных экономических зон, и на первый взгляд кажется, что проект продвигает благие намерения. В то же время источнику стало известно, что автором этого закона является Danube Logistics (оператор порта Джурджулешты), а бенефициаром – компания Trans-Oil (ей принадлежит несколько земельных участков на территории порта), в условиях, когда, по имеющимся данным кадастрового учёта, большая часть территории порта уже занята зданиями и сооружениями группы компаний Trans-Oil.

Согласно письму, попавшему в распоряжение редакции bani.md, адресованному Государственной канцелярии, и копии, адресованной компании Danube Logistics, министр экономики в лице Серджиу Гайбу утверждает, что учреждение, которым он руководит, в результате обсуждений (20 мая 2022 года) с Матисом фон Тухером, директором Danube Logistic, договорилось о получении помощи со стороны ЕБРР для доработки и продвижения проекта нормативного акта для передачи в администрацию Агентства публичной собственности земли, на которой расположен порт Джурджулешты.

Также, как следует из письма, на этом заседании было принято решение «усовершенствовать законодательную базу, регулирующую деятельность порта Джурджулешты, с целью устранения пробелов в законодательстве».

Новая формула подразумевает, что на территории порта, являющегося стратегическим объектом транспортной инфраструктуры, земли смогут распределяться между другими хозяйствующими субъектами: агентами, даже нерезидентами, по тому же принципу, что и генеральный инвестор. Соответственно, если закон будет принят в таком виде в окончательном чтении, государство потеряет способность и потенциал управления портом.

Порт Джурджулешты десятилетиями работает в соответствии со Специальным законом № 8/2005 “О международном свободном порте Джурджулешты”, и теперь вдруг возникла необходимость его модификации и принятия других законов, касающихся деятельности порта. Сомнительно, что Danube Logistics, обладающая исключительными правами на землю, сейчас добровольно уступает их в ущерб себе и в ущерб государству. Также неясно, почему правительство делает это добровольно и преднамеренно, отмечает источник.

Как отметил депутат ПДС, один из авторов проекта Раду Мариан, инициатива возникла в результате дискуссий с Министерством экономики, а её цель – разблокировать важные инвестиции для Молдовы. Мариан заявил, что хочет, чтобы порт вернулся под контроль государства, и выразил надежду, что это удастся сделать. В то же время он признал сомнительный характер продвигаемых поправок.

– Для второго чтения мы проанализируем дополнительно положения проекта и исключим риск злоупотреблений, – заверил Мариан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.