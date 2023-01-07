СМИ: Марчел Спатарь вскоре подаст в отставку

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Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь вскоре подаст в отставку. Об этом со ссылкой на достоверные источники сообщил телеканал TV8. Место Спатаря, по тем же данным, может занять Алексей Бузу, руководитель НПО по продвижению гендерного равенства.

Ни Спатарь, ни Бузу не подтвердили, но и не опровергли распространённую телеканалом информацию. В правительстве её комментировать также отказались.

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