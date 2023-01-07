СМИ: Марчел Спатарь вскоре подаст в отставку

СМИ: Марчел Спатарь вскоре подаст в отставку

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь вскоре подаст в отставку. Об этом со ссылкой на достоверные источники сообщил телеканал TV8. Место Спатаря, по тем же данным, может занять Алексей Бузу, руководитель НПО по продвижению гендерного равенства.

Ни Спатарь, ни Бузу не подтвердили, но и не опровергли распространённую телеканалом информацию. В правительстве её комментировать также отказались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md