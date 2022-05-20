СМИ: Европу накрывает обезьянья оспа

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Представители здравоохранения по всей Европе стремятся расследовать внезапное появление и распространение редкой инфекции – обезьяньей оспы. Выдержки из публикации британской The Independent приводит EurAsia Daily.

В начале недели Великобритания объявила о выявлении еще четырех заболевших. В результате общее число заражений в стране увеличилось до семи, обращает внимание издание. Португальские власти столкнулись с 20 случаями подозрения на обезьянью оспу, пять из которых были подтверждены. Все заразившиеся оказались мужчинами, проживающими в районе Лиссабона и долины Тежу. Испанские власти анализируют восемь потенциальных заражений, зафиксированных в столице. В местном департаменте здравоохранения отметили, что обычно обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем, но в этих случаях речь шла об “обмене биологическими жидкостями”, передает kaktus.media.

– Восемь случаев с подозрением на обезьянью оспу в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице, – добавил испанский чиновник.

Примечательно, что четыре из семи зараженных в Британии также являются геями или бисексуалами. Подобное соотношение “наводит на мысль о распространении болезни в социальных сетях, специализирующихся на сексуальных знакомствах”, считает эпидемиолог-инфекционист Агентства здравоохранения Британии Матео Прохазка, который руководит расследованием.

– Эту теорию также подтверждает тот факт, что общие контакты были выявлены только в двух из четырёх последних случаев, – подчеркнул эксперт.

Он назвал удивительным то, что люди, по-видимому, заразились половым путем, поскольку подобный способ передачи болезни в Британии ранее не фиксировался. Однако эпидемиолог Ноттингемского университета Кит Нил призвал не торопиться с выводами.

– Необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, находится ли вирус в сперме, и затем уже можно будет сказать, действительно ли он передается половым путем, – добавил он.

Министерство здравоохранения Испании ввело режим санитарной тревоги, “чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование” на возможную вспышку. В свою очередь, португальские чиновники заявили: “Мы следим за ситуацией на национальном уровне и обмениваемся информацией с европейскими учреждениями”.

Начальные симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У заболевших может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, включая руки, ноги и половые органы, поясняет издание. Обезьянья оспа может передаваться через укус или царапины животного, зараженные предметы, тесный контакт с инфицированным человеком. Болезнь обычно ассоциируют с поездками в Западную Африку, где, как считается, её переносят определённые виды грызунов. Лекарства от вируса не существует. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Однако наиболее смертоносные штаммы обезьяньей оспы, которая впервые была обнаружена в 1970 году, могут убить до 10% заболевших.

Как сообщает Роспотребнадзор, в последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены и в США. В этой связи правительство США выдало заказ на закупку 13 млн вакцин от оспы. В России случаи оспы обезьян отсутствуют, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Тем не менее, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” уже создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.

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