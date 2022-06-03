СМИ: ЕСПЧ потребовал объяснений относительно преследования оппозиции в Молдове

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил у Правительства Республики Молдова объяснений относительно предполагаемого требования Майи Санду привлечь оппозицию к уголовной ответственности. Об этом заявил Юрий Мэрджиняну, адвокат отстранённого генерального прокурора Александра Стояногло на частном телеканале, пишет actualitati.md.

– Впервые правительство было проинформировано об одном из пунктов обвинения, в котором было сформулировано, что человека преследовали по политическим мотивам, так как в иске в ЕСПЧ указано, что президент страны требовал начать судебное преследование оппозиции в Республике Молдова, – заявил юрист.

В правительстве и в президентуре данное заявление пока не прокомментировали.

Ранее мы писали, что ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрит жалобы Александра Стояногло.

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