СМИ: Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера задержали в аэропорту Кишинёва

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Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер, который “отметился” наиболее жёсткими оценками деятельности Майи Санду во время её визита в Комрат, по неподтверждённой пока информации, был задержан в международном аэропорту молдавской столицы по прилёту в Молдову из Турции. Портал gagauzinfo.md сообщает, что сложности у народного избранника возникли на паспортном контроле в зоне прибытия.

Официальная причина задержания, как отмечает источник, – дополнительная проверка документов Пограничной полицией. Также сообщается, что Григорию Дюльгеру запретили общаться по телефону. На звонки журналиста новостного портала политик не ответил.

Во время визита в Гагаузию президента Майи Санду Григорий Дюльгер “отметился” наиболее жесткими оценками деятельности главы молдавского государства. Впоследствии, комментируя ход встречи в Комрате, Майя Санду назвала это поведение неадекватным и призванным внести раскол между Гагаузией и центральными властями.

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