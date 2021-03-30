СМИ: Депутат ДПМ Ион Леукэ и другие представители партии вакцинировались в Глодянах Pfizer-ом раньше врачей

СМИ: Депутат ДПМ Ион Леукэ и другие представители партии вакцинировались в Глодянах Pfizer-ом раньше врачей

Депутат ДПМ Ион Леукэ, а также ряд советников ДПМ в Глодянах и приближённых к ним чиновников вакцинировались вне очереди от коронавируса препаратом Pfizer. Предназначавшуюся для медиков прививку поставили в Глодянах, на родине Леукэ.  

Редакция портала sinteza.org получила доступ к списку вакцинированных, в котором фигурируют имена Леукэ и остальных. Они не включены в первый этап вакцинации, однако прививку получили. Это журналистам подтвердили и врачи Глодян.

На момент выхода материала ни Леукэ, ни ДПМ никак не прокомментировали опубликованную СМИ информацию.

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