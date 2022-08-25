СМИ: Бюджет Минобороны Молдовы увеличится на 14,5 млн леев

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Бюджет Министерства обороны Молдовы увеличится на 14,5 млн леев, согласно проекту поправок в Закон “О государственном бюджете” на 2022 год. Документ предусматривает, что общий объём выделенных данному ведомству средств составит 1 047,2 млрд леев, сообщает realitatea.md.

Расходы на “национальную оборону” вырастут на 1,4% – с 884,1 млн леев до 896,8 млн. Увеличения касаются персонала (+9 млн леев), обеспечения топливом для нужд армии (+3,5 млн леев), разработки исследования для инициирования капитальных инвестиций (+1 млн леев), ремонта помещений и закупки мебели для воинских частей (+0,7 млн леев), отмечает источник.

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