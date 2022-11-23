Смертельное ДТП вблизи Бельц: молодой человек попал под колёса сразу двух автомобилей

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Жуткая авария произошла накануне на трассе R-6.

По данным полиции, 55-летний водитель Hyundai Tucson сбил 23-летнюю девушку и 24-летнего молодого человека, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП парень скончался, а девушка получила травмы и была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Правоохранители также выяснили, что после того, как молодого человека сбил Hyundai, на него наехал ещё один автомобиль – Volkswagen Jetta, за рулём которого находился 58-летний мужчина.

Тест на алкоголь показал, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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