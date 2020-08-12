Смертельное ДТП в Сороках: момент столкновения грузовиков попал на видеорегистратор (ВИДЕО)

0

Момент страшной аварии, которая произошла в ночь на 12 августа в селе Раковэц Сорокского района, попала на видеорегистратор одного из её участников. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

На видеозаписи слышно, что водители, разговаривая между собой, осуждают грубый стиль вождения мужчины за рулём фуры, который в итоге спровоцировал ДТП и погиб, передаёт unimedia.info. Кадры свидетельствуют, что водитель грузовика DAF выехал на опасный обгон двух фур, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге он врезался лоб в лоб с другим большегрузом, задев при этом грузовик, который успел обогнать.

Напомним, что на дороге столкнулись три грузовика с прицепами, в результате чего два транспортных средства загорелись. Сотрудникам ГИЧС удалось быстро ликвидировать возгорание. К сожалению, в результате инцидента скончался 30-летний водитель грузовика DAF. Спасатели вытащили из транспортного средства его обгоревшее тело. Водитель Volvo, 58-летний мужчина, получил различные травмы и был доставлен в районную больницу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.