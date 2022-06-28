Смертельное ДТП в Резине: погибли мотоциклист и пассажир

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Авария случилась минувшей ночью в селе Цахноуцы.

По данным полиции, 22-летний молодой человек управлял мотоциклом без водительских прав. С ним также была 26-летняя пассажирка. Выехав на просёлочную дорогу, мотоциклист врезался в бордюр, а затем отлетел в электрический столб и бетонный забор.

И водитель, и пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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