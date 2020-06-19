Смертельное ДТП в Резине: мотоциклист врезался в столб

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20-летний молодой человек погиб после того, как влетел на мотоцикле в столб. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Сыркова Резинского района.

По словам пресс-секретаря ГИП Марьяны Бециву, мужчина ехал на мотоцикле Viper. В какой-то момент он потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Пострадавший, пишет deschide.md, скончался на месте, до приезда врачей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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