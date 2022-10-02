Смертельное ДТП в Приднестровье: под колёсами авто скончался мужчина

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На 18-ом километре автодороги Тирасполь-Каменка, недалеко от села Малаешты, был сбит мужчина. По словам водителя, его ослепил встречный транспорт, поэтому он не заметил пешехода.

Очевидцы ДТП вызвали “скорую” и ГАИ. Медики констатировали смерть 50-летнего жителя села Малаешты.

За рулём авто находился 40-летний житель села Шипка, в салоне – три пассажира. Сидевшая на переднем сидении супруга водителя получила незначительные травмы. Женщину доставили в Григориопольскую ЦРБ, оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.

Уже известно, что водитель в момент аварии был трезв. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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