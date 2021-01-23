Смертельное ДТП в Приднестровье: машина врезалась в дерево, водитель погиб

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Трагедия произошла сегодня утром в Карагаше. Житель Слободзеи за рулём BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Правоохранителей и “скорую” вызвали очевидцы. Водителя зажало в машине. Из искорёженного автомобиля его извлекали спасатели. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение. Однако все усилия врачей оказались тщетны – спасти его не удалось.

По данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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