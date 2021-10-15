Смертельное ДТП в Приднестровье: машина перевернулась, водитель погиб на месте (ФОТО)

Смертельное ДТП в Приднестровье: машина перевернулась, водитель погиб на месте (ФОТО)

Авария произошла на мосту Тирасполь – Бендеры. По словам очевидца, водитель BMW не справился с управлением и врезался в отбойник. Машина двигалась из Бендер в сторону Паркан.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, автомобиль был оборудован газовой установкой. На место прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы и пожарные.

В результате ДТП погиб водитель BMW. Уже установлено – за рулём находился 36-летний житель Бендер, он работал в службе такси.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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