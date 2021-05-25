Смертельное ДТП в Криулянах: машина врезалась в дерево, двое погибли

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Жуткая авария произошла минувшей ночью в селе Рышкова Криулянского района.

По данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Volkswagen вылетел с трассы и врезался в дерево. Правоохранители выяснили, что у 30-летнего мужчины не было водительского удостоверения. Более того, он находился в нетрезвом состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,34 мг/л алкоголя.

В машине находились двое пассажиров, мужчины в возрасте 32 и 43 лет. Они скончались до приезда скорой помощи.

Водитель был задержан на 72 часа. Обстоятельства инцидента выясняются.

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