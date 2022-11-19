Смертельное ДТП в Дондюшанах: подросток на Audi сбил пешехода

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Жуткая авария произошла минувшим вечером в селе Тырнова Дондюшанского района.

По данным полиции, 17-летний подросток за рулем Audi по неустановленной пока причине сбил 42-летнего местного жителя. В результате полученных травм мужчина скончался на месте, передает deschide.md.

Правоохранители установили, что подросток находился в трезвом состоянии. Обстоятельства трагедии выясняются.

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