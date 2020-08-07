Смертельное ДТП в Днестровске: водитель мопеда погиб после столкновения с легковушкой (ФОТО)

Жуткая авария произошла вчера, 6 августа. 69-летнего жителя Днестровска, который управлял мопедом, доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 23-летний житель села Красная Горка Григориопольского района, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался по улице Котовского. Не доезжая до перекрёстка с улицы Тираспольской, он не выполнил требования дорожного знака “Движение без остановки запрещено” и совершил столкновение с мопедом Delt.
Водитель автомобиля пояснил, что не заметил знака, к тому же его ослепило солнце. Предварительно оба водителя были трезвы. Проводится разбирательство.
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Кому-то может не понравиться но за последнее время столько водителей пофигистов появилось что тюрем на всех не хватает. Да проснетесь вы!!! Ведь отбирайте жизни у невчем не повинных людей! Не едьте вы на купленных правах! Если вам не дано быть водителем едете на автобусах или такси!