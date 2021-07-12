Смертельное ДТП: пешеход попал под колёса легковушки

Смертельное ДТП: пешеход попал под колёса легковушки

Авария произошла накануне в Тирасполе.

По словам 37-летнего водителя Mercedes, пешеход внезапно вышел на проезжую часть. На появление человека он среагировал, но было поздно. Прибывшие на место ДТП работники скорой помощи боролись за жизнь 42-летнего мужчины, но, к сожалению, он не выжил, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители проводят разбирательство. По предварительным данным, водитель был трезв, а пешеход находился в состоянии опьянения.

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