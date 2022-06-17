Смертельное ДТП на трассе в Страшенах: водитель уснул за рулём

Смертельное ДТП на трассе в Страшенах: водитель уснул за рулём

Инцидент произошёл сегодня утром на трассе Кишинёв-Бельцы, у села Кодрянка.

По данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Dacia уснул за рулём и столкнулся с грузовиком, который двигался в противоположном направлении. Оба транспортных средства перевернулись. Водитель Dacia скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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