Смертельное ДТП близ Бельц: погиб пешеход

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Авария произошла накануне на трассе под Бельцами.

Водитель Volvo на перекрёстке совершил разворот, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В момент ДТП на обочине стояла женщина: её сбил один из автомобилей-участников аварии. Пострадавшая скончалась на месте, пишет zugo.md.

Тестирование показало, что оба водителя были трезвыми. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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