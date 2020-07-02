Смертельная авария в Сороках: микроавтобус врезался в дерево

Смертельная авария в Сороках: микроавтобус врезался в дерево

Авария произошла сегодня у въезда в село Редь-Чершновэц. Микроавтобус вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался, ещё двое мужчин были госпитализированы. 

По данным полиции, в аварию попал микроавтобус марки Ford Transit, за рулём которого находился 42-летний мужчина. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, в результате чего микроавтобус вылетел с трассы и врезался в дерево, передаёт deschide.md. 

Водитель автомобиля скончался на месте, ещё двое мужчин, которые находились в машине, были госпитализированы с различными травмами в районную больницу Сорок.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства ДТП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md