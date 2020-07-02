Смертельная авария в Сороках: микроавтобус врезался в дерево

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Авария произошла сегодня у въезда в село Редь-Чершновэц. Микроавтобус вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался, ещё двое мужчин были госпитализированы.

По данным полиции, в аварию попал микроавтобус марки Ford Transit, за рулём которого находился 42-летний мужчина. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, в результате чего микроавтобус вылетел с трассы и врезался в дерево, передаёт deschide.md.

Водитель автомобиля скончался на месте, ещё двое мужчин, которые находились в машине, были госпитализированы с различными травмами в районную больницу Сорок.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства ДТП.

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