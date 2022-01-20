Смертельная авария в Штефан-Водэ: погиб пассажир

Смертельная авария в Штефан-Водэ: погиб пассажир

Трагическое ДТП произошло сегодня днём в Штефан-Водском районе.

Автомобиль Opel Astra, за рулём которого находился 40-летний сотрудник инспектората полиции Штефан-Водэ, врезался в мотоцикл, которым управлял 62-летний мужчина. После столкновения обе машины врезались в дерево.

Врачи доставили полицейского в больницу. Его пассажир, 68-летний мужчина, погиб на месте. Водитель мотоцикла не пострадал, пишет deschide.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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