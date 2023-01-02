Смертельная авария в Каушанах: погибла девушка-водитель

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ДТП произошло ночью 1 января.

По предварительной информации, 22-летняя водитель Kia при невыясненных обстоятельствах слетела с дороги, и машина перевернулась.

Автовладелица скончалась на месте. Кроме неё в машине никого не было. Чтобы извлечь тело из покорёженного автомобиля, понадобилось вмешательство спасателей, пишет echipa.md.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического случая.

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