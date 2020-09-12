Смертельная авария в Дубоссарах: один погибший, двое – в реанимации

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ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу на въезде в село Моловата Ноуэ Дубоссарского района. В результате один человек погиб, а ещё двое попали в тяжёлом состоянии в реанимацию.

Как передаёт jurnal.md, за рулём автомобиля VW Golf находился 32-летний мужчина. Он не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.

Водителя и одного пассажира доставили в реанимационное отделение Криулянской больницы. Второй пассажир скончался на месте.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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