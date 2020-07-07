Смертельная авария в центре Кишинёва: водитель Audi на скамье подсудимых

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Прокуратура муниципия Кишинёв завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное на имя водителя, который два месяца назад спровоцировал жуткое ДТП в центре столицы, в результате которого скончались два человека, ещё 4 получили травмы.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 17 мая этого года, когда обвиняемый, находясь за рулём автомобиля Audi, выехал на перекресток улиц Измаил и Штефан чел Маре на красный сигнал светофора. В результате он врезался в машину службы такси, после чего его отбросило в ещё одну машину, которая стояла у светофора. Водитель и пассажир такси скончались на месте. Еще 4 человека получили травмы.

Сразу после ДТП водитель Audi был задержан и помещен под арест. В период уголовного преследования подозреваемый отрицал свою причастность и не сотрудничал со следствием. Однако вчера он все же признал вину. Прокуроры передали дело в суд.

Подсудимому грозит от 6 до 10 лет тюремного заключения с лишением права на вождение.

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