Служебный пёс нарушил планы контрабандистов: изъяты десятки тысяч сигарет

Служебный пёс нарушил планы контрабандистов: изъяты десятки тысяч сигарет

Служебная собака по кличке Верт помогла таможенникам пресечь две попытки вывоза из страны незадекларированных табачных изделий. Всего было изъято около 87 000 сигарет. Товар был обнаружен в двух микроавтобусах с молдавскими номерами, направлявшихся во Францию. 

По данным Таможенной службы, во время проверки транспортных средств четвероногий помощник указал на наличие табачных изделий в потолке. В итоге выяснилось, что микроавтобусы были специально переоборудованы для перевозки контрабанды. Таможенники изъяли 87 400 сигарет различных марок. 

Транспортные средства конфискованы до выяснения обстоятельств случившегося.

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