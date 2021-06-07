Служебный пёс нарушил планы контрабандистов: изъяты десятки тысяч сигарет

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Служебная собака по кличке Верт помогла таможенникам пресечь две попытки вывоза из страны незадекларированных табачных изделий. Всего было изъято около 87 000 сигарет. Товар был обнаружен в двух микроавтобусах с молдавскими номерами, направлявшихся во Францию.

По данным Таможенной службы, во время проверки транспортных средств четвероногий помощник указал на наличие табачных изделий в потолке. В итоге выяснилось, что микроавтобусы были специально переоборудованы для перевозки контрабанды. Таможенники изъяли 87 400 сигарет различных марок.

Транспортные средства конфискованы до выяснения обстоятельств случившегося.

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