Служебный пёс поймал вора, обчистившего магазин в Штефан-Водэ

Служебный пёс поймал вора, обчистившего магазин в Штефан-Водэ

В селе Пуркарь Штефан-Водского района накануне ограбили магазин. Местная полиция обратилась к пограничникам за помощью в поисках преступника.

Служебный пёс по кличке Конан быстро взял след и привёл полицейских к дому, где в итоге нашли награбленное. Дом находился в 800 метрах от магазина, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Подозреваемому в краже грозит уголовная ответственность.

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