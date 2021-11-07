Служебный пёс поймал вора, обчистившего магазин в Штефан-Водэ

0

В селе Пуркарь Штефан-Водского района накануне ограбили магазин. Местная полиция обратилась к пограничникам за помощью в поисках преступника.

Служебный пёс по кличке Конан быстро взял след и привёл полицейских к дому, где в итоге нашли награбленное. Дом находился в 800 метрах от магазина, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Подозреваемому в краже грозит уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.