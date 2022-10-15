Служебные собаки помогли предотвратить контрабанду сигарет

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Случай произошёл сегодня ночью в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”.

Пограничники остановили микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший в Германию. 36-летний водитель во время таможенного контроля сообщил, что не перевозит требующих декларирования товаров.

Однако проверка с привлечением служебных собак показала, что в машине находятся табачные изделия. При более тщательном контроле в боковых стенках автомобиля было обнаружено 18 600 сигарет.

Табачные изделия были изъяты, а транспортное средство конфисковано до выяснения всех обстоятельств.

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