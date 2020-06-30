Служебная собака помогла найти вора, который обокрал сельский магазин (ФОТО)

Служебная собака помогла найти вора, который обокрал сельский магазин (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции при помощи служебной собаки установили местонахождение человека, который украл товары на сумму около 20 тысяч леев. Нарушителя нашли и задержали в заброшенном доме.

Этим утром был получен запрос от ИП Ниспорен о помощи в раскрытии кражи. В селе Бурсук неизвестный ночью украл продукты из местного магазина. Ущерб был оценён в 20 тысяч леев.

На след нарушителя напала собака Пограничной полиции. Злоумышленника обнаружили в заброшенном доме на окраине села.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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