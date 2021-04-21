Служебная собака помогла найти контрабандные сигареты в авто (ВИДЕО)

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В пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” пограничники остановили 33-летнего водителя Lexus. При проверке служебная собака с подозрением отреагировала на автомобиль.

В результате в боковых стенках и под задним сиденьем были обнаружены 419 пачек сигарет. Водитель признался, что хотел продать табачную продукцию в Румынии.

Автомобиль и сигареты были конфискованы до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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