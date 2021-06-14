Служебная собака пограничников помогла задержать вора

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В ночь с субботы на воскресенье в инспекторат полиции Ниспорен обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его дом ограбили.

Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев и похитил 560 евро, 3 750 леев, золотую цепочку, документы и банковскую карту.

Всего 30 минут понадобилось служебной собаке, чтобы напасть на след преступника. Правонарушителя задержали, украденное возвращено владельцу.

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