Служебная собака пограничников помогла задержать вора

Служебная собака пограничников помогла задержать вора

В ночь с субботы на воскресенье в инспекторат полиции Ниспорен обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его дом ограбили.

Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев и похитил 560 евро, 3 750 леев, золотую цепочку, документы и банковскую карту.

Всего 30 минут понадобилось служебной собаке, чтобы напасть на след преступника. Правонарушителя задержали, украденное возвращено владельцу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md