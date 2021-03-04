Служебная собака пограничников помогла найти запрещённые вещества

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Сотрудники Пограничной полиции в Костештах обнаружили посылку с психотропными веществами. К миссии была привлечена служебная собака.

Инцидент зарегистрировали 3 марта. При проверке микроавтобуса, перевозившего посылки в Европу, одна из посылок вызвала подозрение. Внутри находились 150 таблеток, относящихся к психотропным веществам.

Водитель заявил, что его попросили доставить посылку в Великобританию, о её содержимом он ничего не знал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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