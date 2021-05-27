Служба “Aviasan” получила 8 новых реанимобилей

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Республиканская служба неотложной медицинской помощи “Aviasan” получила восемь реанимобилей, два из которых предназначены для транспортировки детей.

Государственный секретарь при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Игорь Куров сообщил, что спецавтомобили соответствуют международным стандартам в области медицины, передаёт ipn.md.

По словам директора Больницы скорой помощи Михаила Чокану, “Aviasan” работает в круглосуточном режиме. Ежегодно от 4 до 5 тысяч пациентов нуждаются в этой неотложной помощи, ежедневно её запрашивают для 10–16 пациентов в тяжёлом состоянии. 45% запросов в “Aviasan” касаются транспортировки детей и новорождённых, которым необходимы реанимация или проведение экстренных операций. Кроме того, служба обеспечивает доставку медикаментов и медицинского оборудования в больницы страны.

Старший врач службы “Aviasan” Наталья Килиан уточнила, что восемь реанимобилей оснащены дефибрилляторами, электронными устройствами, отслеживающими ритм сердца, инфузионными насосами, аппаратами вентиляции лёгких и мониторинга дыхательной функции. В двух детских реанимобилях также имеются инкубаторы.

Реанимобили были приобретены в рамках проекта Всемирного банка “Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова”.

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