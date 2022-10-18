Служащие Национальной армии принимают участие в учениях в Германии

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Более 100 военнослужащих Национальной армии с 4 по 24 октября принимают участие в учениях «KFOR 31 Mission Rehearsal Exercise» (KFOR 31 MRE), которые проходят в Военном учебном центре в Хоэнфельсе (Германия).

Цель учений — подготовка контингента к миротворческой операции в Косово в 2023 году. Молдавские пехотинцы и сапёры проходят подготовку на теоретических и практических занятиях по автомобильному и пешему патрулированию, задачам на блокпостах и ​​переходах, борьбе с массовыми беспорядками, охране важных объектов, а также обследованию местности для обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов.

В этом году военнослужащие молдавской армии тренируются на «KFOR 31 Mission Rehearsal Exercise» вместе с коллегами из Албании, Армении, Италии, Косово, Латвии, Северной Македонии, Румынии и США.

Национальная армия участвует в учениях в Германии с 2012 года, передаёт moldpres.md.

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