Слушайте свой организм

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Можно ли есть после шести и питаться два раза в день?

Расписание приёмов пищи усвоено нами с детского сада и обросло большим количеством различных убеждений и «нерушимых» истин: завтракать нужно обязательно, причём плотно, нельзя есть после 6 вечера, есть нужно каждые 2 часа, помимо основных приёмов пищи, должны быть ещё и перекусы. Но действительно ли всё так строго?

Об этом рассуждает Анна Ивашкевич, нутрициолог, психолог-диетолог.

– Когда мы говорим о расписании приёмов пищи, нужно помнить, что у каждого из нас свой персональный график: нельзя всех объединить в одно-единственное правило, к тому же его и не существует. Конечно, у многих из нас есть рабочее расписание: приходится подстраивать свой рацион под обеденный перерыв в офисе, учитывать время прихода с работы.

Время для еды

Кому-то удобнее завтракать в 8 – 9 часов утра, а кто-то начинает свой день с 12:00 или с 13:00. То же самое относится и к дальнейшим приёмам пищи: обеду и ужину.

Последний приём пищи должен быть за 1,5 – 2 часа до сна, поэтому если вы ложитесь спать в час ночи или в 23:00, то последний приём пищи может быть в 21:00.

Вы не должны насиловать свой организм и заставлять себя обедать или ужинать в определённое время только потому, что это нужно и кто-то вам сказал, что так правильно. Есть люди, которые не могут принимать пищу в утренние часы, поэтому они переносят свой завтрак на более позднее время. Вы должны следить за своим организмом и прислушиваться к нему.

Ошибочное мнение

Следование классическому подходу большинства – не есть после 18:00 – ошибочно. После 18:00 могут себе позволить не есть только те, кто засыпает в 21:00. Но если вы ложитесь позже, то такой перерыв между приёмами пищи может привести к плачевным последствиям, таким как застой желчи. Когда вы лишаете свой организм минералов, витаминов и питательных веществ, получаемых из пищи на такой длительный срок, это ведёт к запуску накопительной функции. Таким образом, все полученные калории за день ваш организм будет хранить и, соответственно, сохранять ваш вес, а не снижать его.

Комфортные интервалы

Если вам комфортнее есть часто и мелкими порциями, то лучшим решением будет дробное питание. Между вашими приёмами пищи должны быть интервалы в 3 – 4 часа. Это актуально особенно для тех, у кого язва, гастрит и проблемы с желудком.

Многим подходит вариант с двухразовым питанием, но есть и те, кому достаточно и одноразового. Но всё это должно исходить из ваших персональных потребностей и реакций организма.

Выбор продуктов

Для разного времени суток выбор продуктов должен отличаться.

В утреннее время лучше всего отдать предпочтение белковым и жировым продуктам, они стимулируют пищеварение, заряжают энергией, насыщают на долгое время.

Стоит включить в утренний приём пищи яйца, рыбу, бобовые, авокадо, орехи, творог и кисломолочные продукты.

В вечернее время отдавайте предпочтение продуктам с мелатонином. Он позволяет организму расслабиться, положительно влияет на центральную нервную систему и способствует здоровому

циклу сна.

Продукты, которые стоит включить в свой ужин, – редис, сельдерей, огурцы и помидоры, хумус, печёные яблоки, индейка и рыба, ячмень и бурый рис, красная икра.

Осторожно, переедание!

Если всё же вы были без еды на протяжении всего дня и вечером думаете только об ужине, то главное правило – не переедать. Оставьте свои мысли про пиццу, бургеры и суши, которые могут привести к вздутию живота, тяжести и метеоризму, лучше сделайте себе овощной салат. Приготовление не займёт у вас много времени: руккола, моцарелла или фета, свежая клубника, кусочки индейки или красной рыбы и орешки кешью. Такой ужин позволит организму получить все необходимые микроэлементы и витамины.

Мария Тихменева

КСТАТИ

Правила питания для офисного работника

Многие из нас работают с 09:00 до 18:00 в офисе с коротким перерывом на обед и жалуются на частые срывы из-за того, что невозможно вовремя перекусить. Вечером люди переедают, из-за сильного голода теряют чувство меры. Кроме того, офисы опасны вредными перекусами с печеньем или чаепитием с пирожными. Я бы посоветовала следующие профилактические меры:

Возьмите за правило заранее готовить обеды и перекусы, которые вы возьмёте с собой в офис. Это поможет избежать частых перекусов в течение дня шоколадными батончиками, сэндвичами и выпечкой.

Держите на своём столе фрукты: яблоко, грушу или банан. Можете взять с собой нарезку из овощей: моркови, огурца, сельдерея или болгарского перца. Для удобства нарежьте всё соломкой или мелкими кусками, это поможет визуально увеличить вашу порцию и быстро насытит ваш организм.

Если вы с утра не успели позавтракать и знаете, что в течение дня не будет возможности прерваться на обед, то возьмите с собой йогурт с сухофруктами или небольшую горсть орешков. Подойдёт лёгкий салат с курицей, творог с добавлением мёда или ягод, отварное яйцо с овощами.