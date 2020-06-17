Слусарь обвинил Санду в играх с Плахотнюком, – Цырдя

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Сегодня зампредседателя платформы ДА Александр Слусарь обвинил Майю Санду в играх с Плахотнюком!

⚠️Дескать, вы, Майя Григорьевна, голосовали за спикера Канду в январе 2015!

⚠️Потом Канду и Плахотнюк голосовали за правительство Габурича, в котором вы состояли!

⚠️Потом из-за вас мы оказались в оппозиции в ноябре 2019! Это же вы выдвинули этот идиотский закон о Генеральной прокуратуре. И Конституционный суд признал его неконституционным!

⚠️Короче, вы отдали власть Плахотнюку. А сегодня вы отдали власть Додону!

⚠️Вы играли с Плахотнюком и Канду в 2015, почему не хотите сыграть и сейчас?

⚠️Давайте вместе с Канду отправим в отставку Кику и Додона и назначим правительство ППДП!😳😄😂

🔺У платформы ДА началась политическая ломка. Хотят быть у власти любой ценой. Даже ценой собственных принципов. Ведь ППДП создавалась как сила, нацеленная на борьбу с Плахотнюком и олигархами. Теперь они призывают Санду к компромиссу с олигархами!

🔺 Вот почему Санду уничтожила Нэстасе. Она хитрая, расчетливая, осторожная…

🔺 И еще. У Нэстасе пошла кровь. Он боится досрочных выборов. Как и Канду с Шором.

🔺 И Санду это чувствует. И чем больше истерит Нэстасе о новом правительстве, тем больше убеждает Санду, что его нужно добить.