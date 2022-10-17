Случай в Сороках: пьяный пациент угнал “скорую”

0

Необычный инцидент произошёл в Сорокской районной больнице в ночь с субботы на воскресенье.

21-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением в руку. После того, как врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, мужчина угнал машину скорой помощи, припаркованную на территории больницы.

Вскоре сотрудники полиции разыскали нарушителя. Как оказалось, мужчина на угнанной “скорой” врезался в забор на одной из улиц города. Проверка на алкоголь выявила у гражданина 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту угона возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.