Слово за слово: ссора супругов закончилась убийством

Слово за слово: ссора супругов закончилась убийством

Всё случилось в поле недалеко от села Роги Дубоссарского района.

Семейная пара шла на работу. По дороге между ними возник конфликт. Мужчина, по словам супруги, начал её избивать, затем толкнул на землю и принялся душить. Та, защищаясь, схватила ремень и накинула ему на шею. Увидев, что лицо сожителя посинело, и он упал, женщина поняла, что совершила убийство, пишет novostipmr.com.

Гражданка задержана и даёт признательные показания. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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