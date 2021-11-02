Слово за слово: ссора бывших супругов обернулась для мужчины ранением

Слово за слово: ссора бывших супругов обернулась для мужчины ранением

Инцидент произошёл в Тирасполе. В гости к 45-летней женщине зашёл бывший муж. Она в это время распивала спиртное с соседом.

Мужчина присоединился к компании. В какой-то момент между экс-супругами вспыхнула ссора, женщина схватила нож и ударила им бывшего мужа.

После содеянного тираспольчанка сама вызвала врачей. Медики диагностировали у 47-летнего потерпевшего колото-резаную рану нижней челюсти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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